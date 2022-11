Un Tarzán moi peculiar chega a Domingos do Principal

Domingos do Principal continúa a súa andaina. A próxima cita do público pontevedrés con este ciclo de teatro familiar será este domingo 13 de novembro. Será coa obra Tarzán no diván, da compañía vasca Mar Mar Teatro.

En Tarzán en el diván coñeceremos a historia dun visitante do zoológico que abriu as gaiolas dos animais e liberounos. Leóns, panteras e gorilas deambulan polas rúas con total liberdade provocando un pánico indescritible.

O responsable deste caos é levado a un psicólogo que inmediatamente o pon no sofá. El asegura ser Tarzán dos monos, o que acende todas as alarmas do médico. Non hai dúbida na súa mente, leste é un caso de dobre personalidade e necesita terapia urxente.

Tarzán en el diván é un espectáculo que dura uns 60 minutos e está recomendado para nenos e nenas maiores de 6 anos, segundo explica a organización.

Esta obra, como o resto do ciclo Domingos do Principal, representarase en dobre sesión matinal e vespertina, ás 12:00 e ás 18:30 horas.

As entradas están á venda a través da plataforma Ataquilla.com.