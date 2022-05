Bunbury suspende a súa xira de despedida e non actuará en Pontevedra

Enrique Bunbury acaba de anunciar este domingo que suspende a súa rolda de concertos polos problemas vocais que arrastra, o que lle impedirá ofrecer o espectáculo que programara en Pontevedra o venres 12 de agosto.

Tratábase dun concerto de pago pero as entradas non saían á venda ata o vindeiro mércores, 18 de maio.

O artista zaragozano informou do seu adeus precipitado aos escenarios "con todo el dolor de mi corazón me toca adelantar lo inminente".

Nun comunicado urxente lanzado na madrugada deste 15 de maio anuncia a cancelación de todas as datas de "El último circuíto" ao recaer nos problemas da súa gorxa.

"Desgraciadamente hoy, en Chicago, a un día de la celebración del show en el Rosemont, tenemos que anunciar que no vamos a poder continuar con la gira. Mis problemas con la garganta y la respiración se acrecentaron y volvieron anoche con agudeza y, lo que pensaba, iba a estar controlado, está totalmente fuera de mis manos y deseos".

"Lo que pensaba que estaba controlado, está totalmente fuera de mis manos y de mis deseos. A estas alturas, no consideramos más cancelaciones, ni posponer más conciertos. Con todo el dolor de mi corazón me toca adelantar lo que ya veía inminente. Me es imposible hacer más conciertos", afirma o solista e ex de Heroes do Silencio.

Finalmente, Bunbury engade que "espero vuestra compresión, en este momento tan doloroso para mí y todo el equipo".