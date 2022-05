RADIO.- A cantautora pontevedresa Sheila Patricia viste a súa música este xoves con poemas de Florencio Delgado Gurriarán

A cantautora pontevedresa Sheila Patricia é unha das poucas artistas galegas que ten musicados os poemas de Florencio Delgado Gurriarán e así o sinalou a Real Academia Galega. Este xoves 12 pódese vela e escoitala no acto que previu a Deputación de Pontevedra nesta capital con motivo do Día das Letras Galegas e ao que leva o espectáculo 'Bebedeira'. "Achegueime a un autor no que atopei moitísima empatía porque é moi musical. Ao ser un home que tivo que exiliarse, ese contacto cos ritmos latinoamericanos facilitoume moito o labor de musicar e inspiroume moitísimo", apunta en PontevedraViva Radio.

Este pasado abril publicou o seu primeiro LP, 'Orixe', no que espreme a world music. Un traballo que quedou cociñado antes da pandemia, pero que preferiu deixar repousar ata que tivese a ocasión de presentalo en directo, algo no que está inmersa agora e que a vai a ocupar os próximos meses. Sheila Patricia adereza unhas influencias herdadas: música de autor, música tradicional, latinoamericana, bolero, fado e outras que buscou: a lusofonía africana, afrocubana, ou electrónica. "É unha forma de vestir a música. Cando colles a guitarra, ou cantas a capela, ou colles unha percusión e vas soa, aí está a verdade; o demais é a vestimenta".

Como compositora, en 'Orixe' fala dun "eu moi íntimo, de onde veño, cara a onde vou e como síntome nesa viaxe", ao que suma o cotián. Nesa cotidianeidad están varias mulleres: as mariscadoras da ría de Vigo, a súa bisavoa, a súa avoa, a súa nai,"mulleres pontentes, optimistas, empoderadas" que lle teñen transimitido ese pouso que reflicte nas súas cancións.

Falamos da súa colaboración con Gustavo Almeida para o álbum 'Vértice (versión en galego)', co tema 'Ti nunca estarás soa'. "Encantoume o resultado, foi precioso", lembra esta vilaboesa, redondelana por oriundidad familiar. Almeida e Fredi Leis están inmersos no feito de que Sheila Patricia rescatásese a si mesma e atopase o seu son hai uns anos e explícao neste podcast do 'Cara a cara' .