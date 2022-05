Convocado o Certame de Artes Plásticas Novos Valores con catro bolsas de 7.500 euros

Exposición 'Novos Valores 2021' no Museo de Pontevedra © Museo de Pontevedra - Deputación de Pontevedra

O Museo de Pontevedra e a Deputación Provincial convocan o Certame de Artes Plásticas Novos Valores 2022 destinado a promover a artistas noveis. Este luns publicábanse as bases no Boletín Oficial dá Provincia (BOPPO) para aquelas persoas interesadas. A partir deste martes dispoñerán de cinco días hábiles para presentar as solicitudes de participación.

Estes premios Novos Valores promoven o recoñecemento a destacadas obras inéditas nas modalidades de pintura, escultura, deseño, debuxo, gravado, fotografía, cerámica e vídeo creación. Estas concesións de axudas a artistas realízanse desde a segunda metade do século XIX.

Calquera artista, natural ou residente en Galicia, pode optar sempre que teña unha idade comprendida entre os 18 e os 35 anos na data de presentación da solicitude. Os premios consisten na adxudicación de catro bolsas, cada unha por un importe de 7.500 euros brutos, para que as persoas gañadoras amplíen os seus estudos artísticos.

As obras que se presenten deberán ser orixinais e inéditas, por tanto non poderán expoñerse previamente. Só vai aceptarse unha obra por artista e o seu peso non poderá superar os 500 quilos con dimensións limitadas a 2x2 metros ou, no seu caso, a 2x2x2 metros. Só admítense obras en soporte dixital nos formatos máis usuais e o tempo de proxección non excederán os cinco minutos.

Cada participante recibirá un código de preinscrición. Na primeira fase que se abre a presentación de solicitudes deberá realizarse por medios electrónicos a través do formulario da Sede electrónica da Deputación de Pontevedra. Entre o 23 e o 28 de maio deberán presentar un adianto da súa obra co modelo anominizado; ata cinco fotografas da creación; unha memoria da obra coa ficha técnica e a súa descrición; un dossier coa traxectoria; e a presentación da finalidade ou destino formativo para o que se solicita a bolsa.