Novos Valores anuncia os gañadores da edición 2021

O xurado de Novos Valores 2021 fronte á obra ‘Reflexión’ de Adrián Solleiro González © Rafa Estévez / Museo de Pontevedra ‘Sen título (sobre paseos e arrepentimentos)’ de Rebeca López Villar © Deputación de Pontevedra ‘Ras al Habout II’ de Diego del Río Comesaña © Deputación de Pontevedra ‘Picasso y Richter (después de)’ de Daniel Cerecedo Bretal © Deputación de Pontevedra

Rebeca López Villar, coa peza ‘Sen Título (Sobre paseos e arrepentimentos)’, Adrián Solleiro con ‘Reflexión’, Diego del Río con ‘Ras Al Hanout II’ e Daniel Cerecedo con ‘Picasso y Richter (después de)’, foron as persoas merecedoras das bolsas do certame Novos Valores na súa edición de 2021 do Museo de Pontevedra.

As tres creacións pictóricas e a escultórica foron elixidas por unanimidade polo xurado grazas á súa calidade, presentando "cargas conceptuais e reflexións importantes, ademais de ser variadas na súa temática", segundo explicou o director do Museo, Xose Manuel Rey

As catro obras formarán parte da exposición que terá lugar entre o vindeiro xoves 8 de xullo e o 12 de setembro no Edificio Sarmiento do Museo xunto a outras dez pezas elixidas como as mellores das 29 presentadas.

A pintura ‘Sen título (sobre paseos e arrepentimentos)’ de Rebeca López Villar (Vigo) reflexiona sobre a paisaxe e os conceptos de arrepentimento e paseo, así como a idea do proceso artístico. O marco teórico da peza queda plasmado coas definicións recollidas na instalación pictórica e garda relación coas investigacións de memoria histórica que realiza a autora.

En canto ao destino da bolsa de 7.500 euros concedida polo Museo, a súa intención é continuar a formación artística vencellada coa xestión e a redacción cultural a través da realización dalgún mestrado.

A escultura ‘Reflexión’ de Adrián Solleiro González (Tui) é unha peza figurativa modelada cuxa imaxe xoga cun espello, na propia obra e en relación ao espectador.

Os 7.500 euros da bolsa serviranlle a este creador para continuar co proxecto iniciado coa obra gañadora, e tamén para formarse grazas a cursos sobre anatomía aplicada á escultura, pintura con aerógrafo, procesos técnicos da escultura ou incluso sobre electrónica e robótica para incorporar ás súas pezas.

Diego del Río Comesaña (Ferrol) conseguiu a bolsa de Novos Valores grazas á obra ‘Ras al Habout II’. Trátase dunha serie de 21 cadros de 50x25 de pintura ao óleo sobre soporte de aluminio. O autor busca con ela indagar na experiencia da viaxe do artista "como acto de resistencia ante o novo individualismo".

En canto á bolsa, destinaraa a realizar máis viaxes como experiencia artística, unha estancia de investigación na Academia di Belle Arti di Brera (Milán), unha residencia artística no Shangyuan Art Museum de Pekin e unha na Residencia Corazón de Bos Aires.

Finalmente, Daniel Cerecedo Bretal (A Pobra do Caramiñal) conseguiu unha bolsa grazas á obra ‘Picasso y Richter (después de)’. A súa orixe está no relato da competición artística contada por Plinio o Vello na que se enfrontaban Zuxis de Heraclea e Parrasio de Éfeso co propósito de determinar cal era o mellor pintor do momento. Cerecedo propón simular unha nova competición na que se propón o reto de realizar obras baseadas en Picasso e Richter.

O destino da súa bolsa será realizar un curso de pintura con Jaime Valero e formalizar a matrícula no programa de Doutoramento en Creación e Investigación en Arte Contemporánea na Facultade de Belas Artes de Pontevedra, así como custear os gastos derivados destes estudos.