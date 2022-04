NiUnaMenos e #FakeNews no 'Othello' de Shakespeare que Voadora presenta no Pazo da Cultura

Escena de 'Othello', de Voadora © Voadora Versión teatral de Voadora do 'Othello' de Shakespeare © Voadora

A compañía teatral Voadora que dirixe a pontevedresa Marta Pazos representará este sábado 2 de abril ás 20.30 horas no Pazo da Cultura un espectáculo baseado no texto orixinal de William Shakespeare, 'Othello'.

Unha historia na que unha muller europea e un home africano se namoran ata que se produce un fatal desenlace co asasinato dela. A mentira, a inseguridade, a idea de entender como propio o que non se pode posuír aparece reflectido nesta historia escrita polo xenio británico hai máis de 400 anos e que hoxe está máis vixente que nunca debido á permanencia do sistema patriarcal e á violencia machista.

Desde Voadora sinalan que nestes proposta elementos tan actuais como, entre outros, #NiUnaMenos; #Postverdad ou #FakeNews teñen espazo nunha proposta que ofrece conversacións e accións do universo feminino a través de personaxes como Desdémona, Emilia e Bianca.

A obra convida a unha reflexión sobre que se pode facer na actualidade para deter o tempo no relato e volver sobre os pasos da historia. Tras a función o elenco interpretativo e as persoas que conforman a dirección de Voadora manterán un diálogo co público sobre a construción do xénero e sobre as relacións entre homes e mulleres.

As entradas ao prezo de 8 euros, máis gastos de tramitación, atópanse á venda a través de Ataquilla.