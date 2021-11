A pontevedresa Marta Pazos devolve ás táboas "Comedia sen título", de Lorca

Cartel de "Comedia sin título", da pontevedresa Marta Pazos © Voadora

A creadora escénica de vangarda Marta Pazos, líder da compañía Voadora, regresa esta nova tempada ao Centro Dramático Nacional ( CDN) para dirixir "Comedia sen título", de Federico García Lorca, do 12 de novembro ao 26 de decembro no Teatro María Guerrero de Madrid.

Trátase dun drama social inconcluso, inacabado, do que Lorca tan só deixou por escrito o seu primeiro acto. O espectáculo, que conta cun elenco de 14 intérpretes no que ninguén supera a trintena, con nomes como os de Camila Viyuela ou Georgina Amorós, é unha aposta visual e rupturista, poética e impactante, que aborda a eclosión do artístico e rompe a cuarta parede para remover os cimentos dun teatro que xa Lorca consideraba caduco.

"Comedia sen título é un primeiro acto, unha completa obra incompleta, unha antesala do inconcluso, unha premonición. Este primeiro acto acontece nun teatro. Margarita Xirgu contaba que o segundo e o terceiro transcorrerían na morgue e no ceo. Pero a obra nunca puido ser acabada… Esta posta en escena imaxina estes tres actos nunha parábola: palabra, corpo, espírito”, explica Marta Pazos.

O espectáculo está ambientado na España dos anos 30. Federico García Lorca traballa nunha nova peza teatral. Ao poeta móvelle a obsesión polo reflexo da vida real sobre o teatro, que considera caduco e autocomplaciente. As táboas abandonaron a crítica social e non aceptan a vangarda. Lonxe de Nova York, o artista granadino desexa abrazar a modernidade e a innovación. Anhela romper cos convencionalismos da escena española do momento, dominada pola estética e os valores burgueses. Coa Barraca, cos seus textos, Lorca quere devolver o teatro ao pobo.

"Comedia sen título" puido estrearse por primeira vez en 1985, moitos anos despois do asasinato de Federico García Lorca. No ano 1989, unha nova montaxe do libreto exhibiuse no Teatro María Guerrero baixo a dirección de Lluís Pascual, con Marisa Paredes e Imanol Arias como protagonistas. Agora, máis de 30 anos despois, volve representar en leste mesmo teatro, baixo a batuta de Marta Pazos, que asina tamén a versión e a dramaturxia xunto a José Manuel Moura.