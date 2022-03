Voces ao unísono en Pontevedra para reclamar a fin da guerra en Ucraína

Actuación de Coros pola Paz pola guerra de Ucraína © Cristina Saiz

Once agrupacións musicais uniron as súas voces pola paz. A guerra en Ucraína levou a que, en numerosas localidades españolas, celebrárase a iniciativa Coros pola Paz. No caso de Pontevedra, cun concerto conxunto na Praza da Ferrería.

As agrupacións participantes interpretaron xuntas dous temas, "Dona Nobis Pacem" de Mozart e "Va, pensiero" da ópera Nabucco, creada por Verdi.

Nunha praza ateigada de público, actuaron a Sociedad Polifónica de Pontevedra, a Orquestra Filharmónica Cidade de Pontevedra, a coral do campus, o coro do IES A Xunqueira 1, o coro de ex cantores do Instituto de Pontevedra ou o coro Luís García Limeses.

Artistas do Centro de Formación Musical Ars Nova, a coral O Chopo, o coro do Colexio de Avogados, o coro Vinderel ou o coro Thalasso de Marín completaron a nómina de artistas.

O evento incluíu ademais unha "lectura pola paz" que estivo a cargo do ex director do Museo de Pontevedra, Carlos Valle, e da escritora e académica Fina Casalderrey.

Ambos mostraron a súa repulsa pola "intolerable e inxustificable" situación que se está vivindo en Ucraína e defenderon o "poder sen límites nin fronteiras" que ten a música "sen máis bandeiras que a da liberdade e o respecto polos semellantes e polos diferentes".