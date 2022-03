María Campos e Carlos Yus estrean o espectáculo musical '30 Anos cantando con Migallas'

Banda Migallas © Migallas Teatro

Este domingo 13 de marzo ás 12.30 horas, o auditorio do Pazo da Cultura de Pontevedra acollerá a estrea do espectáculo musical '30 Anos cantando con Migallas' da coñecida compañía teatral pontevedresa. Esta actuación englóbase dentro da programación do Salón do Libro Infantil e Xuvenil.

Migallas Teatro celebra con este montaxe trinta anos de cancións de música infantil en galego. A proposta consistirá nun concerto para público familiar con temas variados e divertidos. A Banda Migallas estará acompañada por músicos recoñecidos e con ampla traxectoria dentro do panorama musical galego como Xaquín Xesteira e Anxo Xesteira, de Treixadura; Borja García e Isi Baúlo. Serán os instrumentistas que acompañarán a María Campos e Carlos Yus durante as actuacións.

Interpretaranse durante o recital versións dos discos 'Canta connosco!'' e 'Pan de millo', con temas coñecidos como 'O rap da lingua', 'O libro máxico' ou 'Miña Abuela Manuela', cancións que acompañaron a moitas nais e pais durante a súa infancia e que agora contan con apoio do novo público infantil.

As entradas atópanse xa á venda a través de www.ataquilla.com a un prezo de tres euros.