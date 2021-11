Baiuca, Cora Velasco e Furious Monkey House pechan con ritmo o festival Que non pare a música!

Concerto de Baiuca © Cristina Saiz Actuación de Cora Velasco no Recinto Feiral © Cristina Saiz

Baiuca, o proxecto músical de Álex Guillán, antes coñecido artisticamente como Álex Casanova, foi o encargado de poñer o peche ao festival Que non pare a música! no Recinto Feiral. Numeroso público asistía a este concerto na tarde do domingo. O dj en colaboración coas voces de cantareiras ofrecía a súa habitual combinación de música tradicional galega con ritmos electrónicos. O músico de Catoira ofreceu algúns dos temas do seu último traballo discográfico, 'Embruxo'.

Como no resto de concerto da fin de semana, o público podía seguir os temas de pé e bailando. Ademais, na contorna do espazo atopábanse food trucks para aquelas persoas que quixesen aproveitase para comer ou beber, devolvendo a típica imaxe dos habituais festivais previos á pandemia.

Tamén durante a mañá deste domingo a música soou no interior do Recinto Feiral, grazas aos concertos da cantautora pontevedresa Cora Velasco, que se move entre o pop máis fresco e o son indie.

A continaución, a banda pontevedresa Furious Monkey House fixo saltar ao público co seu son rockeiro. Este grupo formado por integrantes moi novos interpretou temas do traballo editado en 2019, que leva por título 'Love, Scum & Dust'.

Actuación de Cora Velasco no Recinto Feiral A intérprete pontevedresa ofreceu un concerto matinal na última xornada do festival Que non pare a música! © Cristina Saiz

Concerto de Furious Monkey House A banda xuvenil pontevedresa actuaba este 21 de novembro, en sesión matinal, dentro do Festival Que non pare a música! © Cristina Saiz