Ben Veñas Maio regresa con seis certames para fomentar o galego

A concellería de Normalización Lingüística do Concello de Pontevedra pon en marcha unha nova edición de Ben Veñas Maio, un programa que engloba seis concursos de diversas disciplinas artísticas para fomentar o uso da lingua galega e a creación de contido entre o estudantado de ESO, Bacharelato e Formación Profesional da cidade.

A campaña vai dirixida a mozas de 12 a 18 anos que poderán participar en seis disciplinas. A de banda deseñada e narración é a máis antiga, suma 28 edicións que son os anos que leva celebrándose este concurso. Tamén están abertas á participación da poesía, fotografía, ambas as con vinte anos de tradición; curtametraxes ou videoclips. Estas dúas últimas introducidas no último lustro.

Pola situación sanitaria, quedan excluídas do concurso as categorías de musical e teatro, explicou o coordinador do certame, Manuel Reboredo, profesor do IES A Xunqueira I. A rotación da coordinación dos certames entre os responsables dos departamentos de Lingua Galega de cada instituto da cidade é outra dos acenos de identidade do Ben Veñas Maio, que o próximo ano cumprirá 29 anos e a súa dirección caerá en mans do IES Frei Martín Sarmiento.

Cada categoría está dotada con dous premios de 150 euros para o gañador e 100 para o subcampión. Con todo, na de videoclip, pola súa complexidade de produción, haberá tres premios de 400, 350 e 300 euros. Así mesmo, nas disciplinas de curtametraxe e videoclip inclúense tamén dúas categorías: unha para menores de 14 anos e outra para maiores de 15.

O prazo de presentación de traballos está previsto inicialmente ata finais do mes de abril, cando se reunirá o xurado para elixir as obras gañadoras de cada un dos certames.

O concelleiro de Normalización Lingüística do Concello de Pontevedra, Alberto Oubiña quixo destacar que o cartel promocional deste ano está deseñado pola empresa Era Comunicación, que foi premiada polo cartel da pasada edición.