'Antología del (des)amor' o novo libro de José Málvarez Carleos protagonizado por Narrador

'Antología del (des)amor' é a quinta entrega da serie de novelas gráficas 'Narrador y sus mil historias', que recompila os cómics diarios publicados nas redes sociais @piuley. Nelas, o autor José Malvárez Carleos conta os periplos dun viaxeiro chamado Narrador no seu afán por recompilar todas as historias do mundo.

Este proxecto naceu como reto persoal no que o autor se propoñía facer mínimo unha páxina de cómic diaria improvisada. O reto culminou cun total de máis de 1200 entregas debuxadas ao longo de mil días, dende o ano 2017 ao 2020.

En 'Antología del (des)amor' os relatos incluidos teñen un factor común: o amor, ou máis ben, o desamor. No primeiro deles, titulado Ella y él, narra como a amizade entre dous amigos da infancia vai a máis cando chegan á adolescencia e os problemas que atopan entón. No segundo relato, Pura ficción, un rapaz arrepíntese da súa falta de valor para lanzarse a conquistar a quen quere. O último relato, titulado Delante de tus ojos, fala dun amor imposible e obsesivo.

O libro está a venda en formato de tapa branda a prezo de 5€ a través de Amazon Tamén se atopa en versión dixital por 1€, dispoñible en Lektu

O AUTOR

José Malvárez Carleos é un autor completo, deseñador gráfico, escritor e ilustrador, afincado en Portosín (Porto do Son). Graduado en Comunicación Audiovisual e exalumno da Escola de Banda Deseñada O Garaxe Hermético dirixida por Kiko da Silva. Tras terminar os seus estudos, adícase a dous retos personais: escribir e dibuxar a diario e publicar nas redes todo o que crea. Actualmente é colaborador habitual en Pontevedra Viva, a sua última publicación Na procura da creatividade

Podes atopar máis información na súa páxina web: http://www.piuley.es