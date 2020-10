Ele, Manel, SÉS e Carlos Núñez actuarán en Pontevedra no último trimestre do 2020

A pandemia da covid-19 obrigou a suspender dous concertos que xa estaban previstos no Teatro Principal, os de Ele e Manel dentro do ciclo As Matinés. Pero ambos xa teñen novas datas para actuar na cidade. Forman parte da programación musical do último trimestre de 2020 xunto a, entre outros, SÉS, Carlos Núñez ou o pianista Alberto Vilas.

Ele -nome artístico da cantautora madrileña Elena Iturreta- actuará no Principal o próximo 21 de novembro, mentres Manel, un dos grandes da música catalá presentará por primeira vez en Galicia o seu último disco, Per la bona gent, o 12 de decembro.

En ambos os casos será en horario matinal, ás 12.30 horas, e cun aforo moi limitado polas restricións sanitarias. De feito, salvo que a situación mellore só haberá 60 entradas dispoñibles para cada un deles.

Iso provoca que, ao tratarse de aprazamentos, houbo público que quedou coa entrada xa adquirida. Salvo que se produzan novas devolucións, só poñeranse á venda 20 entradas para Ele. As localidades para Manel xa están esgotadas.

A maiores deste ciclo, a programación musical que ofertará Pontevedra ata decembro inclúe dous concertos que se celebrarán a condición de que se levanten as actuais restricións pola covid-19 e, por tanto, poidan acoller a máis de 60 espectadores.

Trátase de SÉS, que presentaría o seu sétimo disco Liberar as arterias o 7 de novembro; e de Carlos Núñez, que ten previsto regresar ao Pazo da Cultura o 27 de decembro.

O pianista Alberto Vilas, pola súa banda, virá ao Teatro Principal -aínda sen data fixada- co seu novo espectáculo Na ialma; mentres que Os de Algures, con algúns cambios, representarán o seu tradicional espectáculo etnográfico o 23 de novembro.

O ano musical en Pontevedra pecharao, ou máis ben abrirao, a Orquestra Filharmónica Cidade de Pontevedra, que xa comezou os ensaios do seu habitual Concerto de Aninovo.