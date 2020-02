Manel, Xabier Díaz e Ele, tres propostas "de primeiro nivel" para as Matinés do Principal

Presentación de As Matinés do Principal © Cristina Saiz

Un ano máis, e xa van catro, o Teatro Principal de Pontevedra abrirá as súas portas en horario musical para ofrecer un programa de concertos que permitirá ao público achegarse aos artistas dun modo "diferente", como sinala a organización. O ciclo As Matinés do Principal regresa en 2020 con tres citas que os amantes da música deberán marcar nas súas axendas.

Manel, unha das grandes referencias da música catalá, será a banda que abrirá a cuarta edición desta iniciativa que, ao longo do ano, traerá a Pontevedra a Xabier Díaz & Adufeiras do Salitre e á artista madrileña Elena Iturrieta, máis coñecida como Ele. Todos eles actuarán no Principal para presentar os seus novos traballos discográficos.

"É unha proposta artística de primeiro nivel", segundo sinalou o director de Iradia-Crea, Carlos Montilla, responsable deste ciclo musical, que destacou o balance "moi satisfactorio" de As Matinés do Principal que permitiu non só atraer a novos públicos senón tamén "dinamizar a cidade" ao seu ao redor.

A cuarta edición de As Matinés do Principal arrancarán o 25 de abril co concerto de Manel, que dará en Pontevedra o seu único concerto en Galicia. O director do ciclo sinalou que con novo traballo, Per la bona gent, é o máis sorprendente e ambicioso da súa carreira e todo iso "sen perder a súa identidade".

Xabier Díaz & As Adufeiras do Salitre será a proposta para o 9 de maio. O artista galego, que segundo Montilla "levaba moito tempo querendo vir", chegará tamén con novo disco debaixo do brazo, As catedrais silenciadas, e adaptará o seu espectáculo ao formato "máis vivo e dinámico" que permite un ciclo como leste.

Por último, Ele subirá ao escenario do Teatro Principal o 17 de outubro. É unha artista que encaixa "perfectamente", subliñou o director do ciclo, neste horario matinal, onde despregará toda a súa "sonoridade soul" nun concerto que, avanzan os organizadores, "será moi especial" e no que presentará os temas do seu segundo disco, What Night Rides.

A edil de Cultura, Carmen Fouces, celebrou a "magnífica escolla" das propostas musicais para este ano e animou a todos os pontevedreses a gozalos "en familia".

As entradas para os tres concertos xa están á venda a un prezo de 16 euros (18 o de Manel) por anticipado e de 20 en despacho de billetes. Ademais, haberá un abono de 45 euros que permitirá acceder aos tres concertos. Os menores de 14 anos terán un 50% de desconto.