As redes sociais do Museo de Pontevedra permitirán visitar as instalacións "a porta pechada"

Museo de Pontevedra © Mónica Patxot

A partir do luns 13 de xullo, aquelas persoas interesadas en coñecer con detalle as obras, salas e propostas do Museo de Pontevedra terán a oportunidade de facelo a través das redes sociais da institución a través da proposta denominada 'A porta pechada'.

A cita repetirase ás 09.00 horas todos os luns, xornada en que as instalacións están pechadas ao público por descanso, cunha publicación en Facebook dun vídeo no que persoal experto pertencente a departamentos como Educación, Conservación, Restauración ou Dirección do Museo ofrecerá datos sobre unha sala ou unha obra exposta do Sexto Edificio e do Sarmiento.

O Retablo de Santa María; Epílogo, de Eliseo Meifrén; Recollendo follas, de Manuel Colmeiro; Ronsel de Vilar de Sarria; Virxe nova e virxes vellas, de Roberto González do Blanco ou a colección Sargadelos serán as primeiras obras que se analicen durante as sesións iniciais.

Con esta proposta, o Museo busca achegarse ao público que consome cultura nas redes sociais ofrecendo contidos exclusivos, como vén realizando durante os últimos meses con iniciativas como O Museo en Familia ou sesións de Contacontos.