RADIO.- 'A illa das mentiras' de Paula Cons estréase vía dixital o próximo 24 de xullo

Cartaz promocional de 'A illa das mentiras' © Filmax

O 24 de xullo 'A illa das mentiras' de Paula Cons estrearase para España na plataforma dixital Filmin. Trátase da primeira longametraxe de ficción da directora galega, quen situou a trama desta película no contexto histórico do afundimento do barco Santa Isabel xunto á illa de Sálvora en 1921. Arxentina, país de Aleph Cinema, unha das produtoras do proxecto, foi primeira testemuña do trinque dixital e supera os sesenta mil espectadores desde maio.

Ademais co inicio de xullo tamén se presentou o tema principal da película, 'Sálvora' composta polos irmáns Pedro e Pablo Pascual (Marful) e interpretada por Guadi Galego. "Vai a entusiasrmar a todo o mundo porque é unha canción marabillosa" apunta Paula Cons en PontevedraViva Radio, quen escolleu a esta intérprete para #o devandito #fin do mesmo xeito que ao resto de profesionais técnicos e artísticos, de primeiro nivel.

A repartición está encabezado por Darío Grandinetti, Nerea Barros e Aitor Luna; conta con Aitor Mantxola como director de fotografía ( 'O fotógrafo de Mauthausen'), Antonio Pereira ('Fariña') como director de arte; ou con Raquel Fidalgo, catro veces nomeada ao Goya en maquillaxe e barbería, entre outros. O guión é da propia Paula Cons Varela contando con Luís Marías como coguionista e coproducida pola galega Agallas Films, as vasca Historias del Tío Luís, a arxentina Aleph Cine e a portuguesa Take 2000.

A previsión, pre confinamento, era estrear en salas de cinema o 29 de maio, neste momento a intención é poder facer esa estrea presencial nas salas o próximo 18 de setembro: "imos facelo con todo o apoio de Filmax e imos tentar chegar a todas as salas galegas". Mentres tanto, o que hai que facer para ver o día 24 'A illa das mentiras' é rexistrarse na plataforma e alugar a película. "Encantaríame que esa fin de semana rebentemos ou Filmin" chancea no Cara a cara.

E para completar as boas noticias que están a acompañar á película, en breve esperan coñecer a súa clasificación nun dos quince festivais máis importantes de ámbito mundial e que baralla ter lugar a finais deste mes de xullo. Sería por certo, o primeiro tras a tesitura internacional da pandemia.