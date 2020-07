A compañía pontevedresa Baobab Teatro, escollida entre máis de 800 propostas para participar na Feira de Teatro de Castela e León

O espectáculo 'Mai Mai', da compañía pontevedresa Baobab Teatro, foi seleccionada para formar parte da programación da 23 edición da Feira de Teatro de Castela e León, na que participan 33 montaxes escollidas entre máis de 800 propostas tanto nacionais como internacionais.

Baobab Teatro presentará a historia do último Oso panda no Teatro Nuevo 'Fernando Arrabal' o 28 de agosto ás 11.00 horas nunha feira que se desenvolve en Ciudad Rodrigo entre o 25 e o 29 de agosto. Trátase dunha obra para escolares maiores de 5 anos na que se fai unha reflexión sobre o quecemento global e os problemas que supón para a supervivencia do oso panda Mai Mai.

A dirección desta montaxe da multipremiada compañía corresponde a Óscar Ferreira e a actriz e dramaturga Andrea Bayer e o actor Xosé Manuel Esperante son os protagonistas desta historia sensible e comprometida.

A selección deste espectáculo para esta Feira permite que a obra alcance unha maior dimensión no ámbito estatal porque este evento é unha cita anual con gran relevancia na dinamización do mercado escénico, na que se escollen formatos para público adulto e infantil de gran calidade.