Cinco artistas recitarán no primeiro festival online de poesía de Marín

Cartel do Primeiro Festival de Poesía online de Marín © Concello de Marín

Marisa Pintos, Carmen Quinteiro, Benito Piñeiro, Antón Sobral e Richard Pazos conforman o colectivo de artistas que participarán no primeiro festival de poesía online que o Concello de Marín pon en marcha.

Esta iniciativa cultural presentábase este xoves 4 nas instalacións municipais e trátase dunha proposta online que busca a conexión cos amantes da literatura poética.

As redes sociais de Facebook e de Instagram do Concello de Marín publicarán durante o sábado 6 e o domingo 7 vídeos creados por estes intérpretes que recitarán poesías creadas por eles mesmos.

A intención da concellería de Cultura é que este encontro poético realícense nun espazo físico para o goce de todas as persoas que o desexen no momento en que se supere o estado de alarma. Polo momento, animan aos amantes da poesía a que seguen as palabras destes creadores a través dos vídeos que se subirán ás redes sociais durante esta fin de semana.