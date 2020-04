Cancelada a terceira edición do festival infantil e xuvenil 'O Museo de Pontevedra en curtametraxes'

A terceira edición do festival audiovisual infantil e xuvenil 'O Museo de Pontevedra en curtametraxes' quedou cancelada. A entidade provincial tomou esta decisión ante a ausencia de actividade presencial nos centros educativos. No seu lugar pénsase na posibilidade de convocar un certame extraordinario, aberto a toda a cidadanía e a celebrar cara a finais deste ano.

Haberá que perfilar cal é o tipo de certame máis axeitado para o novo concurso, e as súas bases, xa que o primeiro trimestre do próximo curso estará moi cargado de contidos lectivos. Ademais esta nova convocatoria estaría dotada cos 8.000 euros que se destinaron para a convocatoria cancelada.

O Museo atopouse con que tan só se presentaroe dous dos 28 traballos que se preinscribieron e que a suspensión de actividade presencial nos centros educativos facía imposible que os prerexistrados continuasen cos proxectos.

O seu director, José Manuel Rey, sinalaba que se chegou a expor o aprazamento do festival pero quedou descartado dado que "parte do alumnado participante ía cambiar de ciclo, por tanto de categoría no concurso; e mesmo de centro, o que invalidaría as pezas" tal e como estaban nas preinscricións.

Outra das cuestións que se está perfilando é dar visibilidade ás dúas curtametraxes que si se presentaron en tempo en forma a través das redes sociais do Museo e de forma totalmente voluntaria. Estas curtas debían resaltar o patrimonio exposto no Edificio Sarmiento, as Ruínas de Santo Domingo, o Sexto Edificio e a exposición 'Galaicos'.