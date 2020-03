Música 'con duende' desde Vilagarcía para hacer más amena la cuarentena

Aparcada no seu garaxe. Así está La Duendeneta desde que se declarou o estado de alarma polo coronavirus. As súas sesións musicais, coñecidas por amenizar festas populares e festivais de música por toda Galicia, deixaron de soar ao aire libre. Pero os seus seguidores están de sorte. Os seus responsables decidiron deleitar ao público con actuacións en directo por internet.

"A idea é facer máis ameno o confinamento", explica a PontevedraViva a 'alma- mater' de La Duendeneta, Carlos Crespo, xornalista de RNE e crítico musical en La Voz de Galicia. "Tiñamos dous ou tres bolos que se suspenderon e como xa tiñamos as sesións feitas decidimos emitilas", engade. Fixérono o pasado día 18 a través de Facebook e Instagram.

Trátase, engade Crespo, de "achegar o noso gran de area" para que a xente leve esta corentena da mellor maneira posible. E, ao mesmo tempo, para el e a súa compañeira "é un desafogo brutal" nesta situación.

Para poder emitir a través de Internet "vimos miles de titoriais por Youtube porque non tiñamos nin idea de como facelo" e, tras varias probas, lograron facelo cunha calidade de son envexable. Para iso, habilitaron un pequeno set en casa e prepararon varias sesións.

"Isto está a ser absolutamente terapéutico", sinala Carlos Crespo, que celebra o "momento de diversión" que ofrece aos seus espectadores, máis de 5.000 persoas no seu primeiro directo.

Iso si, esa segunda aventura a través das redes sociais chegará con novidades. "Non queriamos acabar recorrendo sempre ao mesmo", asegura Carlos Crespo, cuxos recordos da infancia fixérono pensar en organizar unha sesión de cancións dedicadas, que soará entre as 18.00 e as 20.00 horas deste venres.

Os programas de discos dedicados, que outrora emitían as radios, foron a súa iniciación na música. "Flipaba con eses programas e aprendín moito con eles", lembra o xornalista, polo que pensou en adaptar ese formato ás sesións temáticas de La Duendeneta.

Así, atenderán as peticións con dedicatoria que lles fagan a través das redes sociais para compensar as veces que lles piden cancións "e non podes poñelas ou non che encaixan". Iso si, con dous criterios. Han de ser dedicatorias "orixinais e creativas" e que vaian coa ampla liña musical de La Duendeneta. "Todo menos reggaetón e death metal", di Carlos entre risas.

A esta sesión de discos dedicados seguiranlle outras dúas durante a fin de semana. O sábado, de 22.00 a 00.00 horas, haberá unha sesión de "arrimar ceboliña" con bolieros, baladas e cancións melódicas e aterciopeladas; e o domingo, de 13.00 a 15.00 horas, ofrecerá unha sesión vermú con músicas "infrecuentes", temas "exquisitamente seleccionados" para a ocasión.

Isto é tan só un aperitivo do que os miles de seguidores de La Duendeneta poderán gozar, salvo catástrofe, dentro de moi pronto. A tempada de festivais está ao caer e, se o coronavirus o permite, neles non faltará a música desta discoteca como unha seda.