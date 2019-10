O ciclo de cinema de Afundación trae a proxección de catro películas a Pontevedra

Afundación presentou este mércores o seu novo ciclo de cinema que nesta ocasión terá unha programación centrada en problemas como a marxinación, a crise esconómica, a pederastia, o racismo, o abandono ou a adopción. Baixo o título Voces Rotas, a obra social de Abanca exhibirá nos seus centros de Pontevedra, A Coruña, Lugo, Ferrol, Ourense e Santiago unha serie de catro películas.

As cintas que compoñen o ciclo, cuxo acceso é gratuíto ata completar aforo, son The Florida Project, Spotlight, La Forma del Agua e Lion.

A primeira proxección no centro pontevedrés terá lugar o 15 de outubro coa visualización de Lion, estreada no 2016 e dirixida por Garth Davis. O 22 de outubro será a quenda de Spotlight (2015) de Thomas McCarthy; o 29, La Forma del Agua (2017) de Guillermo del Toro; e o 5 de novembro péchase o ciclo coa exhibición de The Florida Project (2017), de Sean Baker.