A Banda de Música de Salcedo presenta un ciclo de concertos

Comeza o "XIV Ciclo Musical BMS" organizado pola Asociación Músico Cultural San Martiño de Salcedo.

Será o próximo sábado 29 de xuño, ás 21:00 horas, na Praza do Teucro. Actuarán as bandas xuvenís de Salcedo e da Escola de Música de Vilaboa.

E o vindeiro sábado 6 de xullo, ás 21:00 horas, no Teatro Principal, actuarán as Corais infantís de Marín e Salcedo, e as Corais Polifónicas de Barro e Salcedo.

Para pechar este ciclo, o sábado 13 de xullo, ás 21:00 horas, na praza do Teucro, actuarán a Banda Municipal de Caldas de Reis e a anfitriona, a Banda de Música de Salcedo (BMS).