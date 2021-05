RADIO.- A playlist de... Alberto Busto: a chispa dun trompetista que actuou xunto a Sting

Alberto Busto Castaño, trompetista e protagonista da Playlist © PontevedraViva

Alberto Xesús Busto Castaño naceu en Catoira, alí foi compañeiro de colexio doutro músico, Roi Casal. De vocación temperá, enseguida canalizou a súa formación académica en Música e formou parte de múltiples bandas municipais, dentro e fora de Galicia. Actualmente dedica o maior tempo da súa profesión para ser trompetista na Banda Municipal de Música de Santiago.

Reside en Pontevedra desde hai uns anos por amor; ou se se prefire maior pragmatismo, para estar xunto á súa parella, Susana, no lugar onde conseguiu a súa praza laboral e afirma que "aquí non se está nada mal". O de facer o primo, ten unha connotación negativa; no caso de Alberto Busto, exerce de tal por decenas e acompañado de connotacións e denotacións absolutamente positivas.

Hong Kong, Barro, Pontevedra ou Granada son emprazamentos onde se subiu aos escenarios e que son, desde varias perspectivas, escenarios coa súa historia e compárteas neste podcast de PontevedraViva Radio. O granadino foi o máis idílico. Alí ofreceu un concerto multitudinario nin máis nin menos que con Sting.

Hai unha chispa que acompaña a este trompetista e director, con e sen batuta. Outro 'Chispa', a pesar de non estar xa carnalmente, permanece con Alberto. Segundo os gregos, un morre definitivamente cando non hai ninguén que che lembre e no invitado da Playlist hai recordos para sempre.