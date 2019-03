RADIO.- La playlist de... J.J.M. Veiga, seguir escribindo si ou si

O escritor pontevedrés J.J.M. Veiga en PontevedraViva Radio © Mónica Patxot

J.J.M. Veiga, pontevedrés, criado en Bora, sentiu desde neno o apego á natureza e á literatura. Con oito anos o seu pai regaloulle 'Miguel Strogoff' e esa querenza foi facéndose maior, como a propia persoa, dando o paso á escritura en plena adolescencia. Leva xa editadas catro novelas. A última acaba de conseguila mediante o mecenado de achegas particulares, o anglicismo do crowfounding. 'La apatía de los idiotas', unha novela de xénero cuxa trama se desenvolve nun pobo pesqueiro chamado Portolara poderá mercarse en dous ou tres meses.

Escribe e exerce a actividade profesional da súa preparación académica: técnico forestal e enxeñeiro de montes, que estudou en Pontevedra e Lugo. Exerce igualmente de pai de Aricia e Nuno cunha muller imprescindible na súa vida, unha xornalista, Patricia. Ademais do universo musical que comparte na Playlist, tamén inclúe o seu microcosmos literario, que non é micro, senón macro. Mundos nos que se refuxiou durante a adolescencia ante o acoso escolar do que foi vítima durante anos.

A súa "novela iniciática" foi 'Las montañas del olvido'; a segunda - que realmente puido ser a terceira -, 'El reflejo dorado' e a terceira en publicarse 'Cuando el destino nos alcance el maíz seguirá creciendo'. Di en PontevedraViva Radio que é un home con moitas obsesións e que de forma intrínseca ten a necesidade de ir ao contraxeito. Rexeita iso de que calquera tempo pasado foi mellor. Filosofía, fotografía, cinema...todo isto e máis ten cabida en Juan José, un "al- ma- indie- gena".