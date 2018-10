Nova historia gráfica de José Malvárez: 'Viaxes entre viñetas'

O autor invítanos a través da súa narración 'Viaxes entre viñetas' a achegarnos por dous dos máis prestixiosos salóns do cómic, o de Barcelona e o da Coruña. José Malvárez realiza unha nova entrega, escrita en galego, coa intención de nos ofrecer as sensacións e experiencias que vive o protagonista desta historia.

A partir deste venres 12 de outubro, este creador gráfico ofrécenos esta particular visión do mundo do debuxo, que podedes ir lendo a diario en PontevedraViva.

Formado na escola pontevedresa de Kiko da Silva, O Garaxe Hermético, José Malvárez non deixa de crear historias. O seu amplo traballo artístico pode comprobarse a través de www.piuley.es.

O debuxante e guionista colabora a diario en PontevedraViva. Ata o momento leva publicados os seguintes títulos neste xornal dixital: 'Reverso', 'La Posada de las Historias', 'Narrador', 'Pura ficción', 'Viaxe en tren' e a historia curta, 'O hórreo'.