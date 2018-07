PortAmérica 2018: cando a Carballeira de Caldas salta

Tweet de PortAmérica tras a actuación de Izal © Esmerarte Digna Rivas; Lucía Freitas, cociñeira do Grupo Nove; Carmela Silva e Juan Manuel Rey © Deputación Provincial

A Carballeira de Caldas de Reis xa se converteu no espazo ideal para que miles de afeccionados á música asistan cada ano para gozar dos concertos das bandas máis punteiras do mercado indie en España. Izal foi o gran atractivo deste ano e o grupo madrileño que lidera Mikel Izal triunfaba durante a noite deste sábado no festival.

Outros músicos como Pardo, Luís Brea y el Miedo, Jacobo Serra, Pasajero, Los Coronas co seu rock instrumental, Shinova, o coruñés Xoel López, We The Lion, El Columpio Asesino, Elyella e DJ provocaron que a festa continuase ata a madrugada deste domingo nos dous escenarios situados no recinto.

A organización, a cargo da empresa Esmerarte, publicaba un tweet tras o concerto de Izal desde o escenario no que se ve á banda cos miles de seguidores detrás que se deron cita na Carballeira.

A cita tamén foi unha oportunidade para comprobar a relación entre a riqueza culinaria galega e a música a través do ShowRocking, no que participaron algúns dos cociñeiros máis populares e prestixiosos do Grupo Nove como Pepe Solla, Lucía Freitas, Yayo Daporta ou Javier Oleiros.

Tampouco faltou neste día grande do PortAmerica a presenza da presidenta da Deputación Provincial, Carmela Silva, que acompañada pola deputada Digna Rivas e polo alcalde de Caldas, Juan Manuel Rey, pousou con carteis contra a violencia machista e apoiou iniciativas como a de Fronteira Sur de acollida de poboación migrante.

Pantalla completa Portamerica 2018 (03) Festival en Caldas de Reis © Diego Torrado

Pantalla completa Portamerica 2018 (02) Festival en Caldas de Reis © Diego Torrado