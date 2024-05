'Curtis On Tour', en Vilagarcía de Arousa

Catro mulleres serán as protagonistas do concerto co que a Sociedade Filarmónica de Vilagarcía (SFV) clausura a tempada musical 2023/24.

A renomeada violinista Shanshan Yao, xunto con Haesue Lee (viola), Jean Kim (violoncelo) e Pallavi Mahidhara (piano) actuarán este venres, 24 de maio, no Auditorio Municipal dentro da xira 'Curtis on Tour' que están a facer polas principais cidades e capitais europeas. Comeza ás 20.30 horas.

O programa do concerto componse dun trío con piano da compositora indio-estadounidense Reena Esmail e un cuarteto con piano de Antonín Dvorák. Ademais, para pechar os actos conmemorativos do 175 aniversario da morte de Felix Mendelssohn, interpretarán un cuarteto con piano deste gran compositor ao que á SFV tamén dedicou o concerto de inicio da actual tempada.

As protagonistas do concerto foron no seu día destacadas alumnas do prestixioso Curtis Institute of Music de Philadelphia, un centro de referencia mundial na educación musical de novos talentos. Neste centro estudaron grandes estrelas da música clásica como Samuel Barber, Leonard Bernstein, Alan Gilbert, Juan Diego Flórez e Lang Lang, entre outros.

A través do programa "The Nina von Malzahn Global Touring Initiative do Curtis Institute of Music", un día despois do concerto en Vilagarcía, as intérpretes tocarán no Auditorio Nacional de Madrid e, posteriormente, pasarán por cidades como Berlín, París, Múnic e Bremen.

As entradas para asistir a este concerto pódense adquirir o venres a partir das 19.30 horas no Auditorio ao prezo de 18 euros. Os socios da SFV asisten de balde.