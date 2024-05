Cando a pintura se prega e se expande máis aló do lenzo

Unha das obras que integra a exposición "Pregar a pintura" © Museo de Pontevedra Unha das obras que integra a exposición "Pregar a pintura" © Museo de Pontevedra

O claustro do edificio Sarmiento do Museo de Pontevedra acolle ata o próximo 21 de xullo a mostra titulada Pregar a pintura, que xunta a obra de doce artistas formados na Facultade de Belas Artes de Pontevedra e que están conectados por un concepto común.

Todos eles teñen desenvolvido obras nas que a pintura se expande máis aló das dúas dimensións do lenzo, "reformulando o concepto do cadro como xanela, para incorporar linguaxes máis relacionadas coas existencia humana e fuxir da bidimensionalidade inexistente na natureza".

Así o destaca o seu comisario, o investigador Carlos Fer, que engade que a exposición reúne as creacións de doce representantes dunha xeración de artistas "marcada polo dixital", pero que crean unha arte "prófuga do puído das pantallas, fuxitiva do plano virtual".

A mostra, como recolle o seu texto de presentación, "escenifica unha realidade da pintura cada vez máis presente", a presenza de pregues ou dobreces que se converten nun elemento pictórico e compositivo que fai que o cadro deixe de ser unha "superficie bidimensional".

Esta idea faise patente en propostas que transforman fisicamente a propia estrutura do cadro, como as do estudante de doutoramento Alberto Ardid ou o Bastidor roto do alumno de grao Manuel Balsas.

Do mesmo xeito, esta reformulación da idea da pintura define creacións como as da investigadora Tatiana Lameiro, que "xoga coa matriz e o desfeito na gráfica", ou Sabela Condesa, quen "deixa secar a pintura para xogar con ela", converténdoa nun material tridimensional.

Outros proxectos propoñen reinterpretacións das cartografías e da superficie do territorio, como o cúmulo de fragmentos de papel pintado de Julio Catalán, quen presenta unha serie de "mapas pintados que posteriormente rompen en pequenas illas".

A idea do territorio define tamén pezas como a da estudante Isis Huerga, que "explora a memoria e a identidade a través dos mapas", ou a de Ruth Vidal, que emprega unha pintura serigráfica de relevo, convertida nun material tridimensional ao aplicarlle calor.

A graduada Sol Mussa, pola súa banda, expón "un globo terráqueo pregado para caber nunha bolsa de viaxe coas medidas permitidas" polas compañías aéreas de baixo custo.

Por outra banda, o traballo con tecidos conecta as creacións das estudantes Cristina Souto e Goa Vázquez, quen presenta unha peza nacida dunha investigación relacionada coa arte ecolóxica.

A mostra complétase coa obra de Andrea Otero, que achega unha "composición caótica de recortes irregulares de camisetas e pantalóns" e da alumna de doutoramento Sara Piñeiro, "unha gran pel que recobre un bastidor invisible”, nunha pintura “feita de centos doutras imaxes".