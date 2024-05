RADIO.- Accidente, suicidio ou homicidio? O dilema que Yolanda Cruz expón ao público lector na súa última novela

'Sin latido' é a cuarta novela que publica Yolanda Cruz Ayala. O primeiro título publicado foi tras quedar entre as dez finalistas do Premio Planeta en 2013 con 'Mermelada de pétalos de rosas'. Con esta última entra como escritora nun xénero ben recibido editorialmente, a novela policiaca.

"Desde sempre interesoume a novela negra e apetecíame moitísimo escribila. Sabía que non ía a ser fácil porque tería que documentarme moitísimo. Aquí tiven sorte porque teño un amigo policía e expúxenlle moitísimas dúbidas. O que pretendo sempre é que as miñas novelas sexan o máis realistas posible e moi rigurosas", di esta autora gaditana no podcast 'Cara a cara'.

Suicidio, homicidio ou accidente?. Son as tres hipóteses que manteñen a intriga do público lector desta novela para saber que ocorre con Celeste, "unha nova profesora madrileña achada sen vida na Línea de la Concepción. Xunto ao corpo, a policía científica atopa caixas vacías de benzodiacepinas e outros opiáceos que suxiren que se quitou a vida".

Yolanda Cruz entra paralelamente no lado escuro da mente humana. "Non son psicóloga e tiven que investigar e preguntar moito. Os principais personaxes arrastran temas do pasado, como por exemplo Celeste.Quería que o lector a coñecese ben e que se preguntase que lle podía pasar". O podcast está dispoñible para descarga e reprodución desde a web de PontevedraViva Radio e tamén pódese escoitar desde o enlace que se achega.