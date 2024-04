RADIO.- Xeración Sónica entrará nos centros educativos cos 'Recreos ao vivo'

Titores e participantes da sexta edición de Xeración Sónica © Mónica Patxot

Un concerto en directo durante un recreo?. Exactamente. E chamaranse 'Recreos ao vivo'. É unha novidade que trae consigo esta sexta edición do proxecto Xeración Sónica e que supoñerá que estas bandas de promesas locais que participan da iniciativa actúen ante público escolar. Polo momento, é o que avanzaba a PontevedraViva Radio uno dos titores, Alex Galloso: "imos meter no recreo dun instituto e montar a andrómena. Que toquen en directo media hora e gravalo todo. Pode ser algo que estea moi ben, podemos dar a badalada".

Antes, a novidade máis inmediata é a publicación do recompilatorio de grupos da edición anterior. Será este próximo 11 de abril cando estará xa dispoñible na plataforma Spotify "con doce cancións e libre escoita para que a xente déalle ao like e subscríbase ás nosas canles". Doce temas de seis bandas: Les Poubelles, Ornitorrincos, Malo Será, Simpsonhead, Rek e Vermes.

Neste 2024 está a funcionar a sexta edición do proxecto que promove o Concello de Pontevedra. Incorporáronse dous novos grupos, Ultracorpos e Vega; e continúan REK, Vermes, Ornitorrincos e a banda feminina que o pasado curso chamábanse Les Poubelles e que este ano buscan outro nome: "é un reflexo do seu proceso artístico, están a atoparse e o nome é parte diso".

Xeración Sónica "goza de boa saúde", o boca orella está a funcionar a través das experiencias de quen participa: "hai moitos colegas destes rapaces que foron aos concertos das bandas de Xeración Sónica e interésanse. Desde os trece anos xa están a se incorporar a este proxecto, formando as súas bandas, buscando o seu estilo..." porque ademais en cada edición "seguen aparecendo novos estilos". Isto trabállase desde o principio "as primeiras sesións son de compartir gustos, que é nutritivo para todos e que deixen atrás etiquetas".

E que ocorre cando terminan este tempo de tutorización musical?, un exemplo sucede cunha das bandas que o curso anterior estivo tutelada, Malo Será. Galloso explicaba que "queren continuar e seguímoslles botando unha man. Eles xa están a se formar en facer as súas maquetas. Estamos a facer o acompañamento en colaboración co Local de Música e imos ver se estandarizamos ese seguimento para darlles experiencia e que no futuro sigan adiante".

