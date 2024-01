Obras de Shostakovich e Jesús Torres no programa do concerto da Orquestra Sinfónica de Galicia para abrir febreiro

Orquestra Sinfónica de Galicia © Sociedad Filarmónica de Pontevedra

A Sociedad Filarmónica de Pontevedra programa para este xoves 1 de febreiro un concerto da Orquestra Sinfónica de Galicia.

A cita será a partir das 20.30 horas no auditorio da sede Afundación de Pontevedra.

A Orquestra Sinfónica de Galicia, baixo a dirección de Andrés Salado, presentará un programa con dúas obras: o Concerto para violín e orquestra de Jesús Torres, coa participación de Ludwig Durichen como violinista solista, e a Sinfonía nº 1, op. 10, de Dmitri Shostakovich.

O violinista Ludwig Dürichen é axuda de concertino da Orquestra Sinfónica de Galicia desde outubro 2005. Colaborou con orquestras como a Staatskapelle Dresde, Deutsche Oper Berlín, Orquestra da Elbphilharmonie Hamburgo, Ópera Estatal de Múnic, Ópera de Kassel e Karlsruhe, Orquestra Filarmónica “Giuseppe Verdi” de Salerno-Italia, entre outras.

Andrés Salado naceu en Madrid en 1983. Dirixiu a gran parte das principais orquestras españolas, como a Orquestra Nacional de España, Orquestra Sinfónica de RTVE, Orquestra Sinfònica de Barcelona e Nacional de Catalunya, Real Filharmonía de Galicia, Oviedo Filharmonía, Real Orquestra Sinfónica de Sevilla, as Orquestras Sinfónicas de Madrid, Bilbao, Tenerife, Navarra, Euskadi, Estremadura, Illas Baleares ou Valencia, dentro dunha ampla traxectoria profesional que o levou a ser actualmente o director titular e artístico da Orquestra de Estremadura.

A Sociedad Filarmónica facilitará as entradas ás persoas asociadas para este concerto e aquelas persoas non socias que queiran acudir a este evento musical xa teñen as entradas á venda en Ataquilla.com