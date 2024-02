A violista Isabel Villanueva e o pianista François Dumont ofrecerán o próximo concerto da Sociedade Filarmónica

Isabel Villanueva e François Dumont son os dous músicos que o vindeiro luns 26 de febreiro ofrecerán o concerto que a Sociedade Filarmónica de Pontevedra organiza para os seus socios. Será no Teatro Principal a partir das 20.30 horas. Interpretarán obras para viola e piano de Rebecca Clarke, Johannes Brahms e Dmitri Shostakovich.

A violista Isabel Villanueva, (Pamplona, 1988), é unha das máis destacadas da súa xeración internacionalmente e o seu repertorio abarca desde o barroco ata a música contemporánea. É profesora de viola no Royal College of Music de Londres e imparte clases maxistrais en prestixiosas institucións de todo o mundo. Conta co Premio O Ollo Crítico da Música Clásica que entrega RNE e tamén o Premio de Cultura da Comunidad de Madrid.

Tocou a viola como solista coa Orquestra Sinfónica de RTVE, a Moscow Soloists, a Orquestra Sinfónica Nacional de Estonia, a Orquestra Sinfónica Estatal New Russia, a Orquestra Sinfónica de Castela e León, o Grupo Enigma de Zaragoza, a Filarmónica de Málaga e a Glasperlenspiel Sinfonietta de Tallín, entre outras.

O pianista François Dumont, (Francia, 1985), conta co Premio Críticos da Música como revelación francesa, e gañou prestixiosos premios internacionais como o Concurso Chopin, Raíña Elisabeth, Clara Haskil ou Montecarlo e estivo nomeado para un Grammy na categoría de Só Instrumental

Ambos editaron un álbum xuntos, 'Bohèmes', que foi recibido con gran éxito pola prensa internacional e obtivo o premio a Mellor Álbum Clásico en 2018 nos Premios MIN da música independente.