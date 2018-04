A ausencia por enfermidade da avogada da defensa obriga a adiar un xuízo por agresión sexual

O fiscal xefe Juan Carlos Aladro e a avogada da acusación particular Inés Barreiro © Mónica Patxot O tribunal observando a mensaxe por whatsapp da avogada do acusado © Mónica Patxot

A vista oral por agresión sexual prevista para a mañá deste xoves na Audiencia Provincial tivo que aprazarse unha semana. No banco sentaba un home acusado de abusar sexualmente dunha muller na Estrada en agosto de 2016. O fiscal Juan Carlos Aladro solicita unha pena de seis anos de prisión e outros seis de liberdade vixiada.

Segundo relata a Fiscalía, o home tería abusado da muller cando se atopaba soa e completamente ebria "aproveitando que ela dificilmente podería impedirllo".

Con todo, este xoves a avogada do acusado non se acudiu na sala da sección segunda da Audiencia Provincial debido a que se atopaba indisposta. Así llo comunicaba ao imputado ao redor das 9:40 horas, segundo relatou ante o xuíz. A procuradora da defensa tamén se manifestou neste sentido e sinalou que recibira un whatsapp da letrada co certificado médico co que xustificaba a súa ausencia. A mensaxe foi lida polo fiscal, pola acusación particular e finalmente polo tribunal. A acusación particular manifestaba as súas dúbidas sobre o contido deste informe médico no que só se especificaba que a paciente debía tomar cápsulas cada 12 horas pero non se facía referencia a que se vise imposibilitada a realizar o seu traballo.

Inés Barreiro, a letrada da acusación particular, manifestou que persoalmente este cambio orixina un transtorno na vítima xa que é unha persoa que foi asistida por unha psicóloga e necesitou tomar medicación "y esto no le ayuda", apuntou. A acusación particular pide para o imputado dez anos de prisión e unha indemnización de 100.000 euros porque "o dano que se lle fixo é irreparable".

O xuízo oral está previsto para o vindeiro xoves 12 de abril na Audiencia de Pontevedra.