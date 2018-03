A remodelación da Alameda de Seixo entra na súa recta final

Obras de remodelación da Alameda de Seixo © Concello de Marín María Ramallo visita as obras de remodelación da Alameda de Seixo © Concello de Marín

As obras de remodelación da Alameda de Seixo entran na súa recta final, unha vez finalizados os traballos de reposición do empedrado e realizadas as melloras nas beirarrúas. Nestes días están a acometerse os remates finais para poder dar por rematadas as actuacións contratadas. O obxectivo claro desde o principio é "darlle utilidade a este espazo", que xunto coa Casa de Cultura concentra a maioría das actividades que se desenvolven na parroquia.

A nova configuración da Alameda permite, tal e como pediran os veciños ao Goberno local, compatibilizar os usos de recreo infantís coa organización dalgúns eventos musicais.

As obras execútanse con cargo ao orzamento municipal e o Concello asúmeas na súa totalidade.

O Goberno local tivo que esperar o tempo indispensable para non poñer en risco o anterior investimento, xa que, aínda que non foi nada operativa, realizouse con fondos do Plan E que non permitía o seu cambio ata despois dun determinado prazo.

Unido a estas obras está a procederse a realizar algunhas melloras dentro da Casa de Cultura de Seixo como a renovación da pintura interior do salón, a mellora e ordenación das obras alí depositadas e a súa mellor colocación. Tamén se cambiará o mobiliario.