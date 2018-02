Comezan as obras na Casa de Cultura de Seixo

Casa da Cultura de Seixo © Concello de Marín

Esta semana comezaron as obras de mantemento da Casa de Cultura de Seixo, coa fin de mellorar as instalacións e potenciar o seu funcionamento.

Ademais da pintura interior do edificio e de todas as salas, se está facendo a limpeza do tellado e da fachada mediante auga a presión e aplicación de hidrófugo.

Tamén se lacarán as reixas exteriores, tratarase a madeira do balcón e substituirase o cristal laminado da entrada.

Estas obras coinciden coas obras na Alameda de Seixo, moi demandadas pola veciñanza.