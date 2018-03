Segundo día de procura por terra e mar do cadáver avistado en Canelas

Varias embarcacións do servizo marítimo da Garda Civil e de Salvamento Marítimo retomaron á primeira hora da mañá deste luns a procura por mar do cadáver supostamente avistado na tarde do domingo por un grupo de surfeiros na praia de Canelas, en Portonovo, Sanxenxo.

Un grupo de surfeiros viu o que pareceu un cadáver sobre as 19.30 horas deste domingo e desde ese momento xa se montou un operativo de procura, pero foi necesario suspendelo sobre as 21.30 horas por mor da escasa visibilidade. Este luns, en canto as condicións de luz permitírono, retomáronse.

O operativo céntrase na contorna da praia de Canelas e tamén nunha zona de rocas moi próxima ao illote 'Papa Timóns', pois é a zona na que os sufistas que deron a vorz de alarma viron un corpo flotando na auga. Estaban a uns 300 metros da praia, na auga, e puideron distinguir detalles do suposto cadáver, como a súa forma de vestir.

Os detalles foron facilitados aos integrantes do operativo de procura, que implica varias patrullas do servizo marítimo da Garda Civil de Pontevedra por mar, entre elas, a río Guadalupe, e tamén efectivos despregados por terra. Salvamento Marítimo mobilizou a embarcación auxiliar do buque María Pita, a Salvamar Mirach.

O amplo operativo tamén implica ao grupo de emerxencias de Sanxenxo e a Policía Local da localidade e a Protección Civil de Bueu.

Os surfeiros viron o vulto sospeitoso nas proximidades da praia de Canelas, aínda que as fortes correntes puideron desprazalo a moita distancia dese areal, de modo que o operativo de procura debe peitear unha zona moi ampla de costa.