Rastrexan a costa de Canelas tras a alerta duns surfeiros por un posible cadáver

Un amplo dispositivo de procura con efectivos da Garda Civil, Salvamento Marítimo e Protección Civil mobilizouse a última hora da tarde deste domingo ante a posible presenza dun cadáver flotando á deriva nas proximidades da praia de Canelas, en Sanxenxo.

Ao redor das 21.30 horas deuse por suspendido ante a falta de luz, pero prevese retomalo este luns.

O operativo púxose en marcha tras o aviso realizado ao redor das 19.30 horas deste domingo por uns surfeiros que practicaban deporte na praia de Canelas, pertencente a Portonovo, e viron un vulto flotando na auga que lles pareceu un cadáver.

Tras o aviso ao 112 Galicia, desprazáronse ata a zona efectivos da Garda Civil de Sanxenxo e Pontevedra, Salvamento Marítimo e Protección Civil de Sanxenxo. A pesar de que rastrearon tanto desde terra como por mar con varias embarcacións, as primeiras inspeccións realizadas non deron resultado.

Finalmente, a procura do posible cadáver tivo que suspenderse porque as embarcacións de Salvamento Marítimo e do servizo marítimo da Garda Civil non contaban coas condicións de luz necesarias para seguir coa inspección.

Os surfeiros viron o vulto sospeitoso nas proximidades da praia de Canelas, aínda que as fortes correntes puideron desprazalo a moita distancia dese areal, de modo que o operativo de procura debe peitear unha zona moi ampla de costa.