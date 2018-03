O "susto" de saír surfear un domingo pola tarde e "practicamente chocar" cun cadáver

Operativo de procura do cadáver de Canelas © Mónica Patxot

Catro mozos de Pontevedra levaron este domingo o susto da súa vida. Como fan con frecuencia, saíron a surfear á praia de Canelas, en Sanxenxo, pero nesta ocasión a excursión acabou en sobresalto, pois, cando estaban a uns 300 metros da beira, viron un vulto flotando e, ao achegarse, comprobaron que era o corpo dunha persoa.

Un deles, Javi (prefire non dar máis detalles da súa identidade), relata a PontevedraViva como foi o achado que xa o propio domingo derivou nun amplo operativo de procura por terra e mar que se retomou este luns e segue sen dar resultados.

"Estabamos surfeando na auga e, de súpeto, a un par de metros, vimos que había unha peza que sobresaía un pouco, unha chaqueta escura". Aí empezaba todo. Eran as sete e media da tarde e, nun primeiro momento, non lle deron importancia ata que se fixaron e déronse conta de que "parece que había algo máis" e que "a chaqueta non se movía coas ondas, como que non a arrastraba do todo, non se movía como debía moverse".

A súa primeira impresión foi pensar que era unha chaqueta con algo enganchado, pero estaban xa a uns catro ou cinco metros, de modo que non distinguían demasiados detalles, tan só "vimos un vulto". Un deles decidiu achegarse un pouco máis e "xa chegou a tocalo practicamente coa táboa de surf". Nese momento, soubo que non era unha peza que alguén perdera, senón que "xa viu uns brazos, pernas…". Era unha persoa e, co susto, "botouse para atrás".

Non perderon nin un segundo. O propio Javi que nos relata o sucedido alertou aos servizos de emerxencias e pouco despois saíron os seus compañeiros. Non colleron o cadáver, pero mantivérono á vista durante todo o tempo que puideron, tanto desde o mar sobre a súa táboa de surf como desde as rocas máis próximas cando a forza das ondas e as correntes facían perigoso seguir na auga.

"Tentamos controlalo polas rocas, pero xusto hai unha corrente aí que bota cara a fóra da praia, cara á esquerda, e, en cuestión de cinco minutos, enganchouno e levouno". Segundo relatan, o lugar no que avistaron o cadáver era "o punto onde estaban a caer máis ondas" e eles, tras alertar aos servizos de emerxencias, "entramos de novo coas táboas remando para ver se o podiamos atopalo", pero non houbo sorte.

A súa intención era ver "se eramos capaces de mantelo localizado para cando chegase a lancha" dos servizos de salvamento. "Metémonos pola corrente para remar", explica, pero, ao pouco tempo, "xa as correntes tiran moi rápido", engancharon o corpo e xa non puideron ver cara a onde o arrastraban. Cando chegaron as embarcacións da Garda Civil e Salvamento Marítimo xa o perdían de vista.

Este luns, pasado o estupor dos primeiros momentos, a impresión é aínda máis grande. Javi non chegou a estar pegado ao corpo, senón que "quedei a 4 metros ou así e o que vin foi o vulto", pero o seu compañeiro si distinguiu como ía vestido (de cor azul) e pernas e brazos dun corpo que "non era moi grande". Para el, o sobresalto foi maior.

"Nese momento non é tanto susto senón que non o esperas. Ao principio, non o pensas. Estabas na auga, un domingo á tarde e non esperas atopar iso", rememora. Este luns, "pensando máis fríamente, xa che impacta máis". Ao seu compañeiro que "o viu máis preto e chocou con el practicamente, si que lle impresionou máis".

Javi leva entre 10 e 12 anos surfeando e coñece á perfección as praias da zona, en especial A Lanzada, Montalvo e Canelas. Neste tempo, nunca vira nada semellante. O máximo ocorreu nove anos atrás, cando aínda estaba a dar clases de surf e viu ardendo unha lancha na Lanzada que posteriormente se demostraría que ía cargada de cocaína. "Como isto, nada, esperemos que quede nesta vez", conclúe.

***Esta entrevista fíxose orixinariamente en español.