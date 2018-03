O goberno de Poio acusa a Ángel Moldes de promover unha campaña de "desinformación deliberada" co IBI

O goberno local de Poio asegura que os veciños do municipio están a ser vítimas dunha campaña de desinformación deliberada e engano polo IBI, orquestrada desde a filas do Partido Popular polo concelleiro Ángel Moldes, ao que non dubidaron en cualificar de "auténtico mentireiro".

O alcalde, Luciano Sobral; a tenente de alcalde, Chelo Besada; o concelleiro de Facenda, Xulio Barreiro e o concelleiro de Promoción Económica, Gregorio Agís, compareceron este mércores en rolda de prensa durante máis dunha hora para rebater os "datos falsos" difundidos polo PP a través do seu portavoz e de "perfís falsos" creados nas redes sociais para xerar esta polémica.

Así, desde o goberno local insistiron en que o proceso de regularización que estaba en marcha non faría aforrar os propietarios, dixeron. Segundo o goberno local, é moito máis caro e engorroso dar de alta un inmoble por conta propia. Ademais, o abono dos atrasos por non informar sobre unha propiedade págase tanto se se acode de forma voluntaria ou a través da regularización catastral.

Esta regularización, recordaron, promóvea de oficio o Catastro e non o Concello de Poio. A diferenza de anteriores ocasións o Estado decidiu cobrar por primeira vez a todos os concellos de España unha taxa de 60 euros por inmoble. "É algo que creou o PP e bótanos a culpa a nós de que se faga", sinalaron.

Atendendo ao tipo impositivo Poio ocupa o posto número 33 dos 62 municipios da provincia, segundo os datos do catastro. "É mentira que o IBI en Poio sexa o máis caro", din desde o Concello. A cuota media é de 147 euros por veciño en Poio. A media na provincia de Pontevedra é de 137 euros.

Grazas á regularización catastral o Concello recadará 639.835 euros máis, segundo os datos facilitados pola oficina do ORAL que rexistrou 859 son altas novas e 6.193 actualizacións. Desta recadación, 462.000 euros corresponden aos atrasos no pago do últimos catro anos e os 177.000 euros restantes proveñen do incremento do valor do padrón anual. Antes da regularización, o pasado ano 2017, por este concepto as arcas municipais de Poio ingresaron 3.051.000 euros.

Finalmente, o goberno local de Poio lamentou a "demagoxia" de Ángel Moldes ao pedir bonificacións para os galpóns, un suposto que non admite a normativa e que segundo o concelleiro de Facenda é un argumento propio dun "auténtico descerebrado".

Gregorio Agís trasladou o seu malestar pola forma de facer política do PP "xerando problemas onde non existen" e "enganando aos veciños" cun proceso posto en marcha polo ministro Montoro.

"Os veciños de Poio non se merecen un candidato como este" que "lles mente descaradamente", concluíu Chelo Besada.