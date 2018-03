O PP de Poio reúne a veciños afectados por atrasos no IBI e asegura que preparan mobilizacións

O local da Comunidade de Montes de San Xoán acolleu este domingo unha asemblea veciñal convocada polos representantes do PP no municipio.

Os populares pretendía reunir ás persoas afectadas pola problemática do IBI.

Segundo explicou Ángel Moldes tras o encontro, acordouse a convocatoria dunha manifestación de protesta en próximas datas na que se esixirá ao Concello que tome medidas para mitigar os "graves problemas que están a causar", acusou Moldes.

O portavoz popular incidiu na súa queixa cara ao goberno local por "botar balóns fóra" e non evitar a chegada de elevados atrasos no pagamento do imposto ás familias.

Moldes cifrou en 4 millóns de euros a cifra que recadará o Concello de Poio en 2018 en concepto de IBI, sinalando que estas cantidades veranse aumentadas por todos os afectados que presentaron alegacións e aínda non están contabilizados.

O PP comprometeuse ante os veciños a estudar esta mobilización e a dar forma a todas as propostas dos afectados para tentar amortecer ao máximo o impacto desta problemática, que supón nalgúns casos a obrigación de pagamento de elevadas facturas antes do próximo 20 de marzo.