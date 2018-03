Aumentan case un 50% as denuncias a ciclistas por infraccións

A asociación Pedaladas destaca que se incrementaron durante 2017 as denuncias a ciclistas. Unha circunstancia que relaciona co maior uso da bicicleta e tamén con motivo da petición expresa desta asociación a Tráfico para que aumente a vixilancia.

Segundo a Xefatura Provincial de Tráfico, o total de denuncias formuladas a ciclistas ascende a 272, un 49% máis das efectuadas o ano anterior. O principal motivo débese á non utilización de casco (99 denuncias), a circular baixo os efectos de drogas ou de alcol (49 denuncias) ou a utilizar auriculares mentres se realiza un percorrido en bicicleta (35 denuncias).

Desde Pedaladas móstranse en desacordo con que a sanción sexa unicamente recadatoria, pero recoñecen a necesidade de que os ciclistas cumpran coas obrigacións para conducir un vehículo que circula por vías públicas. Por este motivo, desde este colectivo ciclista agradecen o traballo dos axentes do subsector de tráfico de Pontevedra ao aumentar a vixilancia sobre as condutas máis perigosas no uso da bicicleta, ademais do control que exercen para sancionar os adiantamentos perigosos dos vehículos a usuarios de bicicletas. Con todo, consideran insuficiente que tan só 20 condutores fosen sancionados en 2017 por non respectar a distancia lateral de 1,5 metros nos adiantamentos aos ciclistas.

En relación coas sancións a ciclistas, Pedaladas lembra que é obrigatorio o uso de casco en vías interurbanas. En vías urbanas, a obrigatoriedade redúcese aos menores de 16 anos, aínda que se aconsella o seu uso a todos os ciclistas.

As taxas de alcol son as mesmas que para os condutores de vehículos a motor, con iguais sancións económicas, aínda que non leva a retirada de puntos. Sinalan que estes positivos en controis dáse con frecuencia en casos de persoas que perderon a licenza de conducir coches e pasáronse á bicicleta.

A sanción por circular o vehículo de dúas rodas usando auriculares ascende a 200 euros. Tamén é obrigatorio circular con luces tras a posta de sol e se se trata dunha vía interurbana, Tráfico obriga a usar un chaleco reflector.