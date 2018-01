Os Reis Magos chegarán a Ponte Caldelas cun festival a cuberto da choiva

O mal tempo cambiará os plans dos Reis Magos na súa visita a Ponte Caldelas, pero non impedirá que as súas Maxestades poidan recibir as peticións dos nenos do municipio.

Debido ás previsións de choiva, non se celebrará a tradicional cabalgata, pero no seu lugar terá lugar un festival para cuberto no local da discoteca Reivi.

O mesmo terá lugar este xoves 4 de xaneiro entre as 17:00 e as 21:00 horas, incluíndo animación musical e "moitas sorpresas", aseguran os promotores, a asociación de comerciantes locais Coempo co apoio do Concello.

"Falamos dun evento no que hai rapaces de todas as idades e non nos parece axeitado que estean agardando á choiva cando podemos ofrecerlles un festival cómodo para toda a familia", sinalou o alcalde Andrés Díaz.

Está previsto que á súa chegada Melchor, Gaspar e Baltasar , ademais dos caramelos habituais, repartan un agasallo para cada un dos nenos e nenas que ata alí se acheguen.

Ademais a última hora repartirase chocolate con rosca grazas á colaboración das asociacións de mulleres rurais do Verdugo, de Xustáns e de Aires del Norte y Olé.