Maxia, música e comitiva real para celebrar a chegada dos Reis Magos a Sanxenxo

Está previsto que os Reis Magos cheguen este venres ás 17.00 horas ao porto de Portonovo cunha recepción, que será o anticipo da saída da comitiva desde o porto de Portonovo, ás 18.30 ata o porto de Sanxenxo. En caso de choiva, a organicación do Concello de Sanxenxo ten previsto realizar unha recepción no pavillón de Baltar, desde as 17.00 horas. No pavillón de Vilalonga vai desenvolverse outra recepción dos Reyes desde as 16.30 horas, organizada pola asociación de veciños do Salnés.

A xornada contará co espectáculo 'Magomóbil' do mago Antón. Ás 12.30 horas será no Parque do Espiñeiro en Portonovo mentres que pola tarde, ás 18.00 horas, realizarase na praza dos Barcos en Sanxenxo.

Xa durante o sábado 6 de xaneiro desenvolverase a Cabalgata de Aios, con saída ás 11.00 horas da capela para realizar un percorrido polas principais rúas de Aios. O acto está organizado pola asociación Os Raposos. A Escola de Educación Infantil de Aios organiza a partir das 13.00 horas un Belén vivente.

A asociación cultural comisión de Festas Virxe do Carmen de Noalla pon en marcha unha cabalgata en Noalla a partir das 18.00 horas, con saída desde A Carballeira.

A banda de música de Sanxenxo pechará os actos festivos co concerto solidario de Reis no Pazo Emilia Pardo Bazán. Será ás 19.00 horas do 6 de xaneiro.