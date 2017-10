O control "obsesivo" do acusado do crime de Arbo permitíalle saber "en todo momento" o que facía a súa ex parella

Juan Sagredo, fiscal de Pontevedra, durante o xuízo do crime de Arbo © Mónica Patxot Xosé Xoán Barreiro Prado, presidente da sección segunda da Audiencia de Pontevedra © Mónica Patxot

Os investigadores os indicios son "claros". Arturo Domínguez é o autor do dobre crime de Arbo. Así se revelou durante a terceira xornada do xuízo que se celebra contra el na Audiencia de Pontevedra, acusado de matar a tiros á súa ex parella, Beatriz Rodríguez, e o noivo desta, Sergio Rodríguez, nun monte de Arbo (Pontevedra).

Desde o primeiro momento viron unha actitude "obsesiva" e "controladora" no acusado cara a súa ex parella. "Tenía que ser suya, su vida estaba enfocada a ella", explicou o director da investigación. Por iso "nos pareció raro" que, cando a moza aínda non aparecera morta, non se mostrase nervioso nin preguntase que lle pasaba a Beatriz ou onde estaba.

"Estaba muy tranquilo. No es algo normal cuando dice estar tan enamorado", sinalou a preguntas do fiscal. Cando lle informaron de que aparecera morta tivo unha reacción "tranquila" e tampouco se interesou polos detalles "ni por quien podría haber sido".

Arturo Domínguez pasou a estar investigado por este crime despois de que a Garda Civil apreciase "contradicciones" no seu testemuño, xa que primeiro asegurou que levaba sen ver a Beatriz varios días e, posteriormente, recoñeceu que estivera a mesma noite do crime no bar no que ela traballaba.

Ademais, non facilitou a investigación e cando os axentes pedíronlle acceder ás armas que tiña en casa "nos dio un no rotundo y sin vacilar", non quixo realizar a proba da parafina -que detecta residuos de disparos no corpo e a roupa- e tampouco quixo entregar o código de desbloqueo do teléfono para poder revisar a información que contiña.

Aínda así, a Garda Civil logrou recuperar dos móbil vídeos da vixilancia a Beatriz, conversacións de WhatsApp onde o acusado afirmaba "marcho antes de que corra sangue, hai moito valente" ou arquivos de audio con ameazas á súa ex parella e nos que recoñece pagar a xente para perseguir ás vítimas.

Moitos destes arquivos foron recuperados despois de que o propio acusado os borrara.

O acusado, engadiu o responsable da investigación, "sabía perfectamente" onde estaba Beatriz "en todo momento", cando saía de traballar, que itinerarios realizaba, con quen se vía ou onde se xuntaba tanto coas súas amizades como con Sergio.

O avogado da defensa, con todo, tratou de desacreditar esta investigación ao insinuar a existencia de informes que foron retirados da instrución, que en determinadas probas non se seguiu a correspondente cadea de custodia ou que, finalmente, o acusado si se prestou á proba da parafina.

Os forenses que realizaron a autopsia ás vítimas, pola súa banda, explicaron que Beatriz foi a primeira en morrer. O seu corpo estaba na parte traseira do coche. Recibiu un disparo na cabeza desde o exterior do vehículo "a metro ou metro e medio de distancia".

Sergio tratou de fuxir pola porta do condutor -o coche tiña só portas nos asentos dianteiros-, pero non chegou a saír de todo. Matárono dun disparo no pescozo e a cara "a canón tocante". A escopeta estaba en contacto coa vítima ou "a unha distancia mínima".

Ningún deles, engadiron, tivo oportunidade de defenderse e quen lles disparou fíxoo de forma "certeira", polo que debido ás condicións do terreo e ao feito de que un deles fíxoo a través do portelo do coche, implica que era un tirador "moi bo", algo que "non está á altura de calquera persoa".