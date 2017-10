As antenas de telefonía sitúan o acusado do crimen de Arbo preto do lugar onde apareceron os cadáveres

Arturo Domínguez, acusado polo crime de Arbo, na Audiencia de Pontevedra © Mónica Patxot

A análise das conexións dos teléfonos móbiles de Arturo Domínguez, o acusado de matar a tiros á súa ex moza e a parella desta en Arbo, e das dúas vítimas, Beatriz Rodríguez y Sergio Rodríguez, centrou toda a atención na cuarta xornada do xuízo que se está celebrando na Audiencia de Pontevedra por este dobre crime cometido en xullo de 2015.

Ante o xurado, expuxéronse dous informes contraditorios sobre as conexións dos tres terminais coas antenas repetidoras e que, segundo os investigadores, determinan que o acusado estaría en Arbo, no momento no que se cometeron os asasinatos, e non no seu domicilio particular de Padrenda (Ourense) como asegura Arturo Domínguez.

O estudo da Garda Civil corrobora que, segundo a versión dada polo acusado, este estivo a tomar algo no bar no que traballaba Beatriz a noite do crime e que, pasadas as doce da noite, marchou a Melgaço (Portugal), localidade situada a uns oito quilómetros de Arbo.

Os datos achegados polas compañías telefónicas demostran que "iso é certo", segundo explicaron os peritos. Pero a partir de aí, a súa coartada non encaixaría. Arturo Domínguez xura que estivo na súa casa de forma "ininterrompida" entre as dúas e as seis da madrugada.

Con todo, o seu teléfono móbil activouse en varias antenas repetidoras de Arbo, entre elas unha moi próxima ao lugar onde apareceron os cadáveres. A Garda Civil conclúe que "sin ninguna duda" o acusado, entre as 2.39 e as 3.12 horas -dentro do horario no que, segundo os forenses, mataron a Beatriz e Sergio- "no estaba en su domicilio sino en Arbo".

Ademais, os teléfonos de Arturo e Beatriz conectáronse, a través dunha mensaxe de WhatsApp, "a la misma hora, minuto y segundo" á mesma antena repetidora, o que para os investigadores é unha proba de que ambos os terminais atopábanse en idéntico lugar.

Xa ás 5.13 horas, "cuando Beatriz ya estaba muerta", o seu teléfono volveu activar e conectou cunha antena próxima a Padrenda, onde vivía o acusado. Tendo en conta que o seu teléfono "no ha sido localizado todavía", a Garda Civil asegura que a "única persona" que puido facer desaparecer o móbil da escena do crime é quen os matou.

O móbil de Sergio, que foi achado na escena do crime, sempre se conectou á mesma antena repetidora de Arbo "porque no se movió de allí".

En todo caso, a Garda Civil aclarou que estas antenas "no marcan una localización exacta" senón a zona na que se atopan, pero sería suficiente, segundo engadiron, para concluír que o acusado "miente" cando afirma que estaba na súa casa á hora na que asasinaron as dúas vítimas.

Con todo, un informe encargado pola defensa de Arturo Domínguez rebate as conclusións ás que chegaron os investigadores. O perito que redactou este estudo asegura que non é posible determinar "categóricamente" onde está unha persoa só polas antenas repetidoras e criticou as conclusións "fehacientes y tajantes" da Garda Civil.

Un teléfono móbil, explicou, pódese conectar a unha ou outra antena en función de tres parámetros, a saturación das liñas, a potencia do sinal ou a situación da antena. Así, dixo, un repetidor pode activarse nun radio de acción de ata 17 quilómetros, polo que non se pode situar con exactitude onde estaba o acusado a noite do crime.

O xuízo concluirá este venres coa declaración dos últimos peritos e coas conclusións do fiscal, a acusación particular e a defensa. A partir de aí, o xurado deberá retirarse para alcanzar un veredicto.