O acusado polo crime de Arbo estaba "obsesionado" coas vítimas e amenazábaas, segundo as testemuñas

Unha vintena de testemuñas fixeron este martes un completo perfil de Arturo Domínguez, o acusado polo dobre crime de Arbo. Contundentes foron os familiares das dúas vítimas, que o describiron como unha persoa "obsesionada" coa súa ex parella, á que maltrataba e ameazaba durante a relación e á que vixiaba e seguía "constantemente" tras a ruptura.

"Chegoume a dicir que se non era para el non era para ninguén", asegurou a irmá de Beatriz Rodríguez, a muller que foi achada morta dun disparo na cabeza no interior dun coche, xunto a súa parella Sergio Rodríguez, nun monte de Arbo en xullo de 2015. "Tamén me dixo que lle ía a pegar un tiro aos dous e a enterralos cunha pa", engadiu.

A muller, que acolleu á súa irmá na súa casa tras a ruptura da parella, explicou que as vítimas eran "conscientes" de que Arturo lles perseguía "continuamente" e que a súa irmá tiña "medo" sobre todo pola súa filla. A irmá relatou os episodios de "malos tratos" que sufría Beatriz e explicou que "desde o primeiro momento" sospeitou de que el "lles fixo algo".

A nai de Beatriz engadiu que Arturo, ao final da relación, adoitaba chegar a casa "moi agresivo" e que ameazaba á súa filla con quitarlle a custodia da nena. "Ten que estar comigo. Se algún día está con outro eu pégolle un tiro", chegoulle a dicir o acusado "na miña propia casa", segundo relatou a preguntas do fiscal.

"Ela tiña máis medo por Sergio que por ela", sinalou a tía materna de Beatriz, actual titora legal da súa filla, que asegurou presenciar episodios de malos tratos cara á súa sobriña porque "el era moi celoso". O seu marido engadiu que Arturo estaba obsesionado "a tope" coa súa ex parella e que na familia "estabamos fartos desta situación".

Un amigo de Sergio destacou que a vítima lle confirmou que "estaba a ser vixiado por amigos de Arturo" e que asumira que algo lle ía a facer "aínda que non pensei que chegaría a estes extremos". Tanto é así que lle chegou a recomendar que cortase a relación con Beatriz, ao que el díxolle que "se a deixo agora el mátaa".

O dono do bar no que traballaba Beatriz confirmou que a moza "chegou varias veces sen cear e toda golpeada" e un amigo do acusado, co que adoitaba saír a cazar, engadiu que o día do crime "non era o Arturo de sempre" e que o atopou "moi raro e desorientado". Ademais, dixo que na súa casa tiña armas ilegais e que a vítima lle contou as ameazas.

Outros dous amigos de Arturo Domínguez recoñeceron acompañarlle na vixilancia a Beatriz, un deles especificou que "ata 4 ou 5 días á semana" e durante varios meses, e que chegaron mesmo a controlar a que hora conectábanse ao WhatsApp as dúas vítimas e outras persoas da súa contorna "para saber se falaban entre eles".

O outro amigo recoñeceu que o día do crime tomou algo co acusado no bar no que traballaba Beatriz, tras o cal ambos se dirixiron a Portugal. Alí tomaron algo xuntos "pero despois xa non se o que fixo", explicou. O fiscal lembrou que desde o país luso ao lugar do crime hai apenas quince minutos en coche.

O xuízo continuará este mércores coa declaración dos axentes da Garda Civil que se encargaron da investigación do crime.