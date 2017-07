Comeza a renovación de abonos para a feira taurina tras un concorrido tentadero

O empresario Eduardo Lozano entregou o premio do concurso de carteis á gañadora Mónica Regueira © Coordinadora de Peñas Taurinas de Pontevedra Alvaro Lorenzo durante o tentadero © María Conde Unhas mil cincocentas persoas acudiron á praza de touros © María Conde

Os afeccionados taurinos que acoden á feira da Peregrina xa teñen aberto o despacho de billetes da praza de touros para renovar os seus abonos. Desde este luns 17 e ata o xoves pódense adquirir as entradas para as corridas previstas para o 6, 12 e 13 agosto.

Aquelas persoas que queiran ter novos abonos para a feira poderán facelo entre o venres e sábado próximos, 21 e 22 xullo. Está á venda igualmente un abono con prezo especial para mozos ata os 20 anos. A empresa Plazas y Toros volverá abrir a venda de localidades o luns 24 de xullo para a compra de entradas soltas.

No caso dos abonos, tanto novos como renovacións, non se inclúe o concurso de recortadores que terá lugar o 5 agosto. Non obstante a empresa ofrece descontos para abonados e peñistas. Serán prezos moi populares, desde 8 euros, e os menores de catro anos poderán acceder gratuitamente, sempre que vaian acompañados dun adulto coa súa correspondente localidade.

TENTADERO CON LORENZO Y DEL ÁLAMO

Previamente á feira, os afeccionados tiveron ocasión este sábado 15 de asistir ao tentadero que a empresa dos Irmáns Lozano en colaboración coa Coordinadora de Peñas Taurinas de Pontevedra organizaran. É a segunda ocasión consecutiva en que se celebra un tentadero na praza pontevedresa e unhas mil cincocentas persoas, con público moi heteroxéneo en idade, participaba na convocatoria que ofrecía invitacións para abonados e membros da Coordinadora de Peñas Taurinas de Pontevedra.

Alvaro Lorenzo e Juan del Álamo - que xunto a Ginés Marín conformarán a terna da corrida sinalada para o 13 de agosto - foron os encargados de testear as eralas de Alcurrucén.

Finalizado o tentadero, fíxose entrega do premio correspondente ao terceiro concurso de carteis para a feira da Peregrina que convoca a coordinadora. Nesta ocasión foi o propio empresario da praza, Eduardo Lozano, quen fixo entrega do cheque dotado con 500 euros, á gañadora, a caldelá Mónica Regueira Luna.