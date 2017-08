Un concurso de recortadores abre este sábado a feira taurina da Peregrina

Un espectáculo cómico taurino abre este ano os festexos a celebrar en agosto na praza de touros pontevedresa. A empresa Tauroemoción converterá o coso de San Roque nun coliseo romano para dar forma á primeira parte do espectáculo "Gladiadores do século XXI". Seis recortadores convertidos en gladiadores enfrontaranse a varias reses, executando as ordes do César. Recortes, quiebros, saltos sobre os touros e mesmo forcados, poderanse gozar nesta exhibición dirixida a un público de todas as idades.

A segunda parte está enfocada para os espectadores máis pequenos, que poderán ver a personaxes dos Superheroes, Madagascar, as Tartarugas Ninjas, ou os Minions, realizar probas ante as vaquillas como o balancín ou o don Tancredo. Non faltará a música e o baile durante a actuación.

Esta primeira convocatoria na praza de touros non está incluída no abono da Feira Taurina da Peregrina. Con todo ofrecéronse prezos especiais para os abonados e peñistas. As entradas pódense adquirir a prezos populares: 15 euros xeral e 8 euros para nenos, que entrarán gratuitamente se son menores de catro anos. O despacho de billetes estará aberta desde as 10.30 horas a 13.30 horas, e pola tarde desde as 17.00 horas. O espectáculo comezará ás 19.00 horas.

Primera de feria el domingo 6

O domingo 6 comezará o primeiro dos tres festexos de abono da Feira da Peregrina. Antonio Ferrera, Julián López "el Juli" e Roca Rey conforman a primeira terna, cuxo cartel completan os touros da gandería de Alcurrucén e que se atopan desde este pasado venres nos currais da praza pontevedresa.

A segunda e terceira corrida da feira celebraranse os días 12 e 13 de agosto. O sábado será un festexo mixto cos irmáns Paquirri e Cayetano e touros de María Loreto Charro; mentres que o rexoneador Diego Ventura lidará os dos Espartales. Xa o domingo pecharán a feira Juan del Álamo, Álvaro Lorenzo e Ginés Marín con hastados de Santiago Domecq.

Completando a oferta de eventos para os afeccionados, a Coordinadora de Peñas Taurinas de Pontevedra organizou para o xoves 10 de agosto unha conferencia sobre "Tauromaquia e Literatura" que ofrecerá Antonio Castelo, afeccionado e libreiro de libros antigos e de rebaixa. Será nas instalacións do Casino Mercantil na praza de Curros Enríquez ás 20.00 horas.

Ademais, abriuse a convocatoria do segundo concurso fotográfico "Canito" cuxa temática é a Feira Taurina da Peregrina. As fotografías hanse de colgar en Facebook, Twitter ou Instagram co hashtag #Coordinate. Tras a feira votaranse as imaxes participantes e o premio son dous abonos de peñas para a Feira de 2018.