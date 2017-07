Combarro, preparado para regresar á época de Colón

O século XV regresará esta fin de semana a Combarro coa oitava edición do Día de Colón, festa histórica que chega cun programa cargado de actividades.

A primeira cita importante será a chegada da Nave Santa María con Colón e a súa tripulación ás 22:00 horas do venres, preludio do que espera para toda a xornada do sábado 8 de xullo.

Representacións teatrais, xustas medievais e traxes de época encherán de cor a vila para reivindicar unha vez máis a orixe galega de Cristóbal Colón.

Pedro Gil Arranz, membro da Asociación Histórica e da Casa de Colón, será nesta ocasión o encargado de dar lectura ao pregón.

O Día de Colón foi presentado oficialmente este mércores en Casa-Museo que fai honra ao descubridor de América en Portosanto.