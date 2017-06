Noite de fogueiras e sardiñas. Así se viviu San Xoán

Poio foi, como cada ano, o foco de atención das celebracións da noite de San Xoán na comarca de Pontevedra, pero non faltaron fogueiras, sardiñadas e festas varias en distintos puntos do propio concello e de todos os veciños.

En Pontevedra, a atención centrouse no lume de maiores dimensións que se organiza cada ano, o dos veciños da rúa Eduardo Pondal, pero houbo 107 cachadas por todo o municipio, a maioría, 93, nas parroquias do rural. Ao remate da noite, o Corpo de Bombeiros de Pontevedra asegurou que todas as celebracións se desenvolveron sen ningunha incidencia reseñable que fixera necesaria a súa intervención.

A tranquilidade de Pontevedra foi a tónica xeral de toda a comarca. En Sanxenxo, o servizo local de xestión de emerxencias asegurou que todo transcorreu sen incidencias relevantes nas 255 fogueiras autorizadas e o mesmo sucede noutras localdades con moita tradición vencellada ao San Xoán como Caldas de Reis, segundo Protección Civil.

Pequenos e maiores déronse cita ao redor do lume para espantar o 'meigallo' e seguir todas as tradicións da noite máis máxica e curta do ano, entre as que non faltaron as sardiñas, que xa desde hai días cotizaban á alza nos mercados e foron, xunto ao lume, as protagonistas indiscutibles da noite.